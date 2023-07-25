Один человек погиб при опрокидывании грузовика на Алтае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и четыре пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля в Республике Алтай. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам около устья реки Туры. Всего в момент аварии в салоне автомобиля находились 15 человек.

"По предварительным данным, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ-66", не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. Помимо этого, для помощи пострадавшим региональный Центр медицины катастроф планирует направить к месту ЧП вертолет Ми-8.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, местность, где произошла авария, является труднопроходимой. Каракольские озера считаются труднодоступным туристическим местом.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

До этого на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Беговой улицы в Москве столкнулись два автомобиля. На месте аварии работали оперативные службы города. О пострадавших не сообщалось.



Maserati сбил пешехода в центре Москвы