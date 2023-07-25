Число пострадавших после опрокидывания грузовика на Алтае выросло до 11

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Число пострадавших из-за опрокидывания грузовика в Республике Алтай выросло до 11 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в момент аварии в грузовом автомобиле находились 16 человек: один водитель и группа из 15 туристов.

"Пострадали 11 человек, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый)", – говорится в сообщении ведомства.

Получивших в результате аварии травмы госпитализируют Чемальскую районную больницу с помощью наземного транспорта.

Грузовик перевернулся в Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам около устья реки Туры. По версии следователей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Из-за труднопроходимой местности к месту ДТП планировали отправить вертолет Ми-8. Для помощи пострадавшим на место происшествия выехали спасатели МЧС и Центра медицины катастроф.



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