Момент падения вертолета на Алтае попал на видео

Видео: телеграм-канал Mash

Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета Ми-8 на Алтае. Как следует из кадров, вертолет Ми-8 заходил на посадку, однако машину закрутило при выполнении маневра.

В результате вертолет зацепил хвостом столб, после чего упал на бок.

Как уточнили в ТАСС, последствием падения стало повреждение проводов линии электропередачи. По данным алтайского филиала "Россети Сибирь", села Тюгур и Кучерла остались без электроэнергии.

О крушении вертолета Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа" в Республике Алтай стало известно утром 27 июля. Всего на борту находились 16 человек. Подтверждена гибель шести пассажиров.

В администрации Усть-Коксинского района республики сообщили журналистам о десяти пострадавших. Однако, по недавней информации МЧС, число пострадавших достигает девяти человек. Известно, что одним из пострадавших является гражданин Белоруссии.

У пострадавших зафиксировали ожоги 90% тела, а также множественные переломы. Об этом сообщает Life.ru. Журналисты уточнили, что вертолет направлялся к горе Белухе. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы.

Между тем пожар на месте крушения ликвидировали к 12:36 по московскому времени. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с инцидентом по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В сервисе СПАРК обнаружили, что в ходе подготовки пилотов авиакомпании "Алтай Авиа" были выявлены 37 нарушений. Речь идет о проверке Ространснадзором в январе 2021 года. Повторная проверка в октябре прошлого года зафиксировала столько же нарушений.

В частности, оказалось, что ряд пилотов вертолетов Ми-8 не прошли в полном объеме программу подготовки по поиску и спасению и также не были готовы к весенней эксплуатации воздушных судов. Кроме того, были выявлены случаи привлечения пилотов к работе в выходные дни или до окончания времени, которое отводится на отдых.

