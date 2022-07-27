Гранату нашли в гаражном кооперативе в Подмосковье, где произошел взрыв – СМИ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В гаражном кооперативе "Восточный" в подмосковном Сергиевом Посаде, где накануне произошел взрыв, нашли гранату РГД-5, сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.

"В настоящее время территорию оцепили, ожидается прибытие взрывотехников", – сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел во вторник, 26 июля, в гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров.

Установление обстоятельств гибели двух человек в результате взрыва взяла на контроль прокуратура.