Боеприпас времен войны обнаружен на северо-западе Москвы

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

Его нашли возле дома 1 по улице Шеногина. Боеприпас описывают как снаряд калибром 150 миллиметров. Он находится на расстоянии 50 метров до ближайшего здания.

Сообщается, что на место вызваны саперы военной инфраструктуры. В настоящий момент место находки боеприпаса огородили.

Ранее похожий на снаряд предмет обнаружили на стройплощадке в Москве. Он был найден во время земляных работ по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Саперы извлекли предмет, которым оказался глубинный вибратор для бетона.