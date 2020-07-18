Похожий на снаряд предмет нашли на стройплощадке в Москве

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Во время земляных работ на стройплощадке в Москве обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщает РИА Новости.

Рабочие нашли его на Каширском шоссе, доме 49. На место прибыл саперный отряд, территорию оцепили.

Взрывотехники обезвредили в Волоколамском городском округе 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили жители поселка Чисмена в лесном массиве.

Они находились в разложившихся от старости деревянных ящиках. Расстояние до населенного пункта позволило провести подрывные работы на месте.