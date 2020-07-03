В Подмосковье обезвредили 24 снаряда времен войны

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Взрывотехники обезвредили в Волоколамском городском округе 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в областной противопожарно-спасательной службе, боеприпасы обнаружили жители поселка Чисмена в лесном массиве.

Они находились в разложившихся от старости деревянных ящиках. Расстояние до населенного пункта позволило провести подрывные работы на месте.

Ранее житель Одинцовского городского округа обнаружил арсенал боеприпасов и оружие времен войны у себя на земельном участке.