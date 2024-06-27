Водитель ранен в результате атаки дрона на грузовик в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телграм-канале.

По его словам, пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставили в районную больницу бронированным автомобилем предприятия. Транспортное средство полностью сгорело.

Ранее Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в ночь на 25 июня на Белгород и Белгородский район были ранены два человека.

Впоследствии он уточнил, что в городе Строителе из-за атаки ВСУ также пострадали два человека. В одной из квартир многоквартирного дома в Строителе был полностью разрушен балкон.

