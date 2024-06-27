Взрыв с последующим возгоранием произошел на энергообъекте в Киеве

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Взрыв прогремел на энергообъекте в центре Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Позже он сообщил, что там произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, возникло задымление, но дальнейшего горения нет.

Кличко уточнил, что пострадавших и повреждений также нет.

23 июня взрывы произошли в Житомире на северо-западе Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

До этого глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области после его повреждения. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.

Также украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.