Глава Львовской ОВА сообщили о пожаре на энергообъекте

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Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области после его повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас на месте происшествия задействованы пожарные. При этом, по его словам, сведений о пострадавших пока не поступало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев накануне сообщил, что военные энергетические объекты в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области были повреждены после ударов российской армии.

Кроме того он сообщил, что во Львовской области в городе Стрый был нанесен удар по военной инфраструктуре и складам ВСУ, где хранились детали для самолетов. По словам Лебедева, там прозвучала серия взрывов, после которых произошли перебои с электричеством.

