"Газета.ру": взрывы произошли в Житомире

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Взрывы произошли в Житомире на северо-западе Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области после его повреждения. По его словам, сведений о пострадавших пока не поступало.

Также украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

До этого серия взрывов произошла в Луганске в ночь на 20 июня. Звуки взрывов были слышны в городе в период с 01:24 до 01:27 по московскому времени.

