Володин попросил главу комитета ГД изучить, кто из госслужащих покинул РФ во время мятежа

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой проанализировать, кто из госслужащих покинул страну на фоне событий, произошедших в РФ 24 июня.

В ходе заседания Госдумы Володин заявил, что данное деяние, совершенное чиновниками, должно быть наказуемо.

"Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть в том числе наказуемо. Надо посмотреть, если кто-то из государственных служащих сделал такой шаг, неблаговидный поступок, не по пути тогда (с ним. – Прим. ред.) государственная служба, занятие должности", – сказал он.

Володин попросил Пискарева изучить, кто именно уехал из России 24–25 июня, и придать списки чиновников огласке. По его словам, он относится к подобным поступкам с осуждением.

"Это предательство. Мы должны вещи называть своими именами", – резюмировал Володин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал главу Росавиации Александра Нерадько опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время мятежа 24 июня.

По его мнению, это необходимо, чтобы избежать раскола общества. Кроме того, народ узнает "своих героев", которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", отметил депутат.

В ночь на субботу, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов компании на Москву. В Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Он отметил, что решение было принято в связи с тем, что российская армия якобы атаковала по тыловым лагерям группы.

В Минобороны РФ опровергли информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжелой техники "Вагнера" в подразделения ВС РФ