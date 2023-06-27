Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки на юге Москвы – СМИ

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Режиссер Сергей Попов получил травму головы в ходе драки с неизвестными на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов", - указано в сообщении.

Режиссер во время драки получил травму головы, его госпитализировали. Участники конфликта и его причины устанавливаются правоохранительными органами.

Попов работал над многими фильмами и сериалами, в их числе: "Выхожу тебя искать", "Мосгаз. Дело №8: Западня", "Фурцева", "Кунгур", "Мент в законе" и другие.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.



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