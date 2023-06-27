На гоночной трассе в Колорадо разбился 70-летний американский миллиардер – СМИ

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Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе, не справившись с управлением. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Предприниматель и филантроп из Чикаго, которому было 70 лет, погиб в аварии еще в воскресенье 25 июня.

"Джеймс Краун, бизнесмен и филантроп, входивший в богатую чикагскую семью Краун, получил травму тупым предметом после столкновения с барьером в парке Aspen Motorsports в Вуди-Крик", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что батискаф "Титан", который должен был спуститься к затонувшему Титанику, разрушился во время спуска. В США отметили, что найденные на дне обломки аппарата свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна из-за высокого давления.

В OceanGate Expedition, которой принадлежало судно, сообщили, что на борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

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