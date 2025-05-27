Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Шолоховском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет. Дальнейшая информация уточняется.

Силы ПВО в ночь на понедельник, 26 мая, ликвидировали над российскими регионами 96 БПЛА. Несколько дронов были ликвидированы над территорией Московского региона.

Ранее, 25 мая, средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Тульской областью. Из-за падения БПЛА повреждения получили несколько частных домов, а также хозпостройки.