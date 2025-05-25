Фото: телеграм-канал "Миноброны России"

Российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев написал в телеграм-канале.

По его словам, дроны были уничтожены в период с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая. Из-за падения БПЛА повреждения получили несколько частных домов, а также хозпостройки. Пострадавших нет, ситуация находится на контроле, подчеркнул Миляев.

Губернатор добавил, что в поселке Епифани Кимовского района после попадания беспилотника в Никольский собор сгорел купол сооружения. В настоящее время пожар локализован. Также в близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

Кроме того, жильцов поврежденных многоквартирных домов на улице Металлургов в Туле разместили в гостинице, уточнил он.

Утром 25 мая украинский дрон упал во дворе многоквартирного дома в Туле. Из-за этого были повреждены стекла в трех жилых зданиях. О пострадавших информация не поступала, на месте происшествия работали сотрудники оперативных служб.