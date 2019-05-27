Во Франции задержали двоих подозреваемых во взрыве в Лионе

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Во Франции задержали мужчину, подозреваемого в том, что оставил заминированный сверток в Лионе. Об этом заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер в своем Twitter.

Он похвалил за проделанную работу антитеррористическое отделение полиции, судебную полицию Лиона и Главное управление внутренней безопасности. По его словам, благодаря их совместным усилиям удалось найти подозреваемого, сообщает News.ru.

Позже мэр Лиона сообщил о задержании второго человека в рамках расследования взрыва на пешеходной улице в центре города.

Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Местные телеканалы опубликовали портрет вероятного подозреваемого. Полиция с пятницы разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Согласно кадрам, он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.

По информации правительства города, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок. Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.

