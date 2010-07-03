Столичная клиника пластической хирургии использовала опасные импланты

Одну из частных пластических клиник на западе Москвы ждут судебные разбирательства. Клиентки обвинили ее в использовании опасных грудных имплантов. Из них вытекал силикон, к тому же он был токсичным.

Бракованной оказалась целая партия, привезенная из Франции. Выяснилось это после того, как пострадавшие пациентки обратились в Росздравнадзор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.