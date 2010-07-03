Во Франции запретили грудные импланты, провоцирующие редкую форму рака

Власти Франции запретили грудные импланты, которые могут спровоцировать редкую форму рака. Запрет касается имплантов с текстурным и полиуретановым покрытием. Об этом сообщает "Мир 24".
На прошлой неделе Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (MSNA) распорядилось об изъятии всей продукции из продаж. Ведомство дало изготовителям продукции четыре месяца на то, чтобы они могли оспорить данное решение.
Отмечается, что такое решение послужило ответом на исследование Implant Files, которое в прошлом году опубликовал Международный консорциум журналистских расследований. В документе говорилось, что пациенты с такими имплантами больше подвержены раку иммунной системы. Уточняется, что только за март нынешнего года по всему миру было выявлено почти 700 случаев данного заболевания.
При этом специалисты отметили, что точную причину развития рака от имплантов они не могут назвать. Существует версия о том, что большая поверхность соприкосновения импланта с тканями дает бактериям больше шансов поселиться там и размножиться.
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