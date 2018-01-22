Ученые создали рассасывающиеся в организме костные импланты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Российские ученые разработали рассасывающиеся внутри организма конструкции для сращения костей. Они заменят титановые импланты, которые сейчас используют хирурги, и избавят пациентов от дополнительных операций.
По словам научного сотрудника лаборатории НИЦ "Курчатовский институт" Никиты Седуша, в состав этих изделий можно вводить дополнительные лекарства. Например, гидроксиапатит, который повышает биосовместимость, сообщает газета "Известия".
Ранее ученые за рубежом предпринимали попытки создать подобные конструкции, но полученный результат врачей не удовлетворял. Костные импланты вызывали воспаление или обладали недостаточной прочностью.
Ученые Курчатовского института удалось создать изделия из композиционных полимерных материалов на основе полилактида с добавлением наполнителя, исключающего воспаление.
Ранее специалистам из России и США удалось синтезировать наночастицы, которые сделают более эффективной реабилитацию пациентов после серьезных травм спинного мозга, инсультов и инфарктов.
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