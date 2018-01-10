Ученые разработали наночастицы для реабилитации после инфаркта и инсульта

Фото: depositphotos/alexraths
Ученым из России и США удалось синтезировать наночастицы, которые сделают более эффективной реабилитацию пациентов после серьезных травм спинного мозга, инсультов и инфарктов. Комплекс разработан на основе многослойных полимерных наноструктур антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС".
Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе, при травме позвоночника или разрыве сосуда во время инсульта в ближайших тканях из-за нехватки кислорода возникает процесс гипоксии. Затем в результате избыточного образования свободных радикалов разрушаются клеточные мембраны, что приводит к повреждениям и смерти клеток и тканей.
По словам ректора НИТУ "МИСиС" Алевтины Черниковой, группа российских и американских ученых, в числе которых находится заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" вуза Максим Абакумов, нашла решение проблемы избыточного образования свободных радикалов. "Инновационной терапевтический комплекс на основе синтезированных наночастиц-антиоксидантов поможет создать эффективную систему реабилитации", – пояснила Черникова. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Controlled Release.
Как рассказали специалисты, особый фермент-антиоксидант супероксиддисмутаза (SOD1) является естественным поглотителем свободных радикалов, однако, ранее основной проблемой для ученых оставалась неустойчивость этого фермента в кровотоке.
"С целью создать устойчивый терапевтический комплекс на основе SOD1 мы разработали каталитически активные наноформы супероксиддисмутазы, так называемые "нанозимы", – подчеркнул Максим Абакумов. По его словам, синтезированные группой ученых нанозимы с высокой ферментативной активностью способны сохранять и защищать SOD1 в физиологических условиях, и благодаря этому время циркуляции активного SOD1 в крови увеличивается.
В пресс-службе вуза также сообщили, что тестирование модели нанозимов фермента SOD1 на грызунах прошло успешно, что свидетельствует об эффективности этих наночастиц для уменьшения воспаления и ускорения реабилитации после травмы спинного мозга, инсульта и инфаркта.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: