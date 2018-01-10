Ученые разработали наночастицы для реабилитации после инфаркта и инсульта

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Ученым из России и США удалось синтезировать наночастицы, которые сделают более эффективной реабилитацию пациентов после серьезных травм спинного мозга, инсультов и инфарктов. Комплекс разработан на основе многослойных полимерных наноструктур антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС".

Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе, при травме позвоночника или разрыве сосуда во время инсульта в ближайших тканях из-за нехватки кислорода возникает процесс гипоксии. Затем в результате избыточного образования свободных радикалов разрушаются клеточные мембраны, что приводит к повреждениям и смерти клеток и тканей.

По словам ректора НИТУ "МИСиС" Алевтины Черниковой, группа российских и американских ученых, в числе которых находится заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" вуза Максим Абакумов, нашла решение проблемы избыточного образования свободных радикалов. "Инновационной терапевтический комплекс на основе синтезированных наночастиц-антиоксидантов поможет создать эффективную систему реабилитации", – пояснила Черникова. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Controlled Release.

Как рассказали специалисты, особый фермент-антиоксидант супероксиддисмутаза (SOD1) является естественным поглотителем свободных радикалов, однако, ранее основной проблемой для ученых оставалась неустойчивость этого фермента в кровотоке.

"С целью создать устойчивый терапевтический комплекс на основе SOD1 мы разработали каталитически активные наноформы супероксиддисмутазы, так называемые "нанозимы", – подчеркнул Максим Абакумов. По его словам, синтезированные группой ученых нанозимы с высокой ферментативной активностью способны сохранять и защищать SOD1 в физиологических условиях, и благодаря этому время циркуляции активного SOD1 в крови увеличивается.

В пресс-службе вуза также сообщили, что тестирование модели нанозимов фермента SOD1 на грызунах прошло успешно, что свидетельствует об эффективности этих наночастиц для уменьшения воспаления и ускорения реабилитации после травмы спинного мозга, инсульта и инфаркта.