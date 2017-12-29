Биологи МГУ синтезировали белок для лечения рака и переломов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сотрудник Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ вместе с коллегами синтезировал высокоочищенный белок эритропоэтин. Он поможет в лечении анемии и рака, а также способен ускорить заживление переломов костей.
Эритропоэтин вырабатывается в почках и стимулирует образование красных кровяных клеток (эритроцитов) в организме человека. Как лекарство он уже широко используется в виде инъекций. Они восстанавливают нормальный уровень эритроцитов при различных формах анемии, например при раке и лечении химиотерапией. Вещество получают из генетически модифицированных клеток яичников китайского хомячка. Там он синтезируется в виде смеси с разным содержанием углеводов, сообщает "Газета.ру".
Белок также помогает регенерации костных тканей. Ученые планируют использовать эритропоэтин для местного введения в область травм. Он будет находиться в составе импланта из материала-носителя, который удержит эритропоэтин в месте введения.
Полученный российскими учеными белок – высокоочищенный. Его создали в клетках кишечной палочки (бактерии E. coli). К тому же он обладает меньшей молекулярной массой, чем вещество с содержанием углеводов, получаемое сейчас в промышленности. Таким образом белок быстрее выводится из кровотока.
Главной задачей ученых, по словам Анны Карягиной-Жулиной, одного из участников исследования, было создание эритропоэтина с правильно сформированными химическими связями. "Белок должен обладать биологической активностью и быть пригодным для использования в регенеративной медицине. С помощью синтеза в бактериальных клетках мы получили высокоочищенный негликозилированный рекомбинантный человеческий эритропоэтин, который обладает специфической биологической активностью", – пояснила старший научный сотрудник отдела математических методов в биологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ.
Очищали белок при помощи колоночной хроматографии, к тому же исследователи смогли улучшить его растворимость. Биологическую активность полученного в бактериях эритропоэтина авторы показали на специальной линии клеток (клетки эритролейкемии), которые начинали усиленно делиться при добавлении эритропоэтина.
Работа исследователей стала частью проекта, посвященного разработке новых имплантируемых материалов с эритропоэтином и человеческим костным морфогенетическим белком-2 (rhBMP-2) для реконструктивной хирургии. Исследование может сделать лечение более эффективным и дешевым.
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