Ученые из РФ смогут выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

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Ученые Курчатовского института разрабатывают методику раннего выявления болезни Альцгеймера по анализу крови, сообщает газета "Известия".
На сегодняшний день этим недугом в России страдает более 1,5 миллиона человек. Причем чаще всего выявляют болезнь на такой стадии, когда остановить или замедлить ее развитие нельзя. А ранняя диагностика позволит пациентам быстрее начать лечение и тем самым максимально отсрочить наступление слабоумия.
Научный сотрудник лаборатории Сергей Крынский объяснил, что головной мозг человека имеет свою иммунную систему для защиты от инфекций и измененных клеток, а при болезни Альцгеймера иммунные клетки мозга активируются, и возникает нейровоспаление.
Это, в свою очередь, приводит к накоплению в мозге патологических белков, нарушению синтеза ростовых факторов, необходимых для выживания нейронов, повреждению и гибели нервных клеток.
Ученые поясняют, что эти изменения видны при проведении специального анализа крови. По новой методике уже успешно обследовано более сотни пациентов с начальной стадией болезни Альцгеймера. Исследования продолжаются, однако, чтобы применить результаты в клинической практике, уйдет еще несколько лет.
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