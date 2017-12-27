Ученые развеяли миф о пользе витамина D при профилактике переломов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Китайские ученые развеяли миф о том, что добавки с кальцием и витамином D якобы защищают пожилых людей от переломов костей.
Исследователи изучили 33 работы о влиянии этих веществ на состояние костной системы людей старшего возраста. Данные касались более чем 50 тысяч человек старше 50 лет. Все испытуемые проживали в семьях.
Эксперты выяснили, что употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов независимо от дозы, пола пациента, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови человека. Результаты были одинаковы для людей любого пола, сообщают "Дни.ру".
Витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. При этом ученые до сих пор спорят о том, нужно ли пить искусственные добавки, что получать полезные вещества. Многие специалисты убеждены, что все витамины лучше усваиваются из натуральных продуктов.
Ранее исследователи назвали самые полезные вещества для пожилых людей. Наиболее дефицитными считаются витамины группы B. Сказывается также нехватка антиоксидантов А, Е, С, селена и коэнзима Q10.
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