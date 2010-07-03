Выпускники школы во Владивостоке попросили прощения за скандальный флешмоб

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Руководство учебного заведения во Владивостоке, ученики которого сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, сообщила директор школы Галина Пугина.

"Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки – это ненормально" – приводит слова Пугиной РИА Новости.

Также директор школы отметил, что ученики извинились за инцидент.

"Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения", – добавила она.

По ее словам, на данный момент руководство школы больше волнует, чтобы ученики сдали экзамены и получили аттестаты.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. На традиционный день самоуправления несколько школьников пришли в шортах с подтяжками на голое тело и масках с заячьими ушами. Еще одна выпускница надела полицейскую форму. Видео распространилось в социальных сетях.

Родителей ученицы, которая пришла на мероприятие в полицейской форме, оштрафуют. За незаконное ношение формы предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

Выпускники школы во Владивостоке нарядились зайчиками из Playboy

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.

Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь".