Родители заплатят штраф за участие школьницы в вызывающей фотосессии во Владивостоке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Полиция взыщет штраф с родителей школьницы во Владивостоке, которая снялась в вызывающей фотосессии в полицейской форме.

Об этом ТАСС сообщили в МВД по Приморскому краю. Сумма штрафа не уточняется.

24 мая в социальных сетях распространили фото выпускников в вызывающих нарядах, которые были сделаны на крыльце школы №74 накануне последнего звонка.

Девочка на фото была одета в полицейскую форму, которую приобрела в магазине спецодежды. Молодые люди надели шорты на подтяжках и маски зайцев.

Отмечается, что фото вызвали большой резонанс. Министерство просвещения России сочло акцию неприемлемой. Личности участников инцидента установлены.

Директор школы Галина Пугина рассматривает возможность увольнения. Она заявила ТАСС, что акция была заявлена в рамках якобы школьной традиции "дня непослушания".

Ученики пришли в школу в обычной одежде, однако, когда занятия закончились, сняли форму, под которой оказались непристойные наряды.

Выпускники школы во Владивостоке нарядились зайчиками из Playboy



Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.

Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь".