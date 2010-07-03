Директор школы во Владивостоке уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Фото: телеграм-канал BAZA

Во Владивостоке директор школы, где произошла скандальная БДСМ-вечеринка выпускников, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы департамента образования города.

Инцидент произошел 22 мая, за день до последнего звонка. После уроков ученики собрались у входа в школу и ждали выступления выпускников из 11-го класса. В Сети появились фотографии девушки в полицейской форме рядом с молодыми людьми в масках зайчиков. Судя по кадрам, одиннадцатиклассники сначала танцевали под музыку на крыльце, а затем перешли в актовый зал, где один из учеников распылил огнетушитель в толпу.



Видео: телеграм-канал Mash