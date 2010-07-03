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23 мая, 20:19

Эксперт дополнил идею о должности замдиректора по безопасности в школах

безопасность

23 мая, 20:19

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

К безопасности в школах нужно подходить системно. В этом уверен президент ассоциации "Школа безопасности" Сергей Саминский, передает RT.

Комментируя идею замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игоря Морозова, связанную с введением должности замдиректора школы по безопасности, эксперт призвал не ограничиваться только этой мерой.

"Нужно вводить соответствующий стандарт работы. Набор функций трудовых, которые должен делать этот заместитель по безопасности. Вводить их обучение, вводить периодическое тестирование проверки их знаний", – сказал Саминский, добавив, что в этом случае возможен положительный эффект.

Ранее сообщалось, что после трагедии в Керчи по всей России усилили охрану школ. По утверждению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, были сделаны выводы и приняты соответствующие меры.

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