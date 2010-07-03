Сексолог призвал не винить школьников за участие в БДСМ-флешмобе

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев призвал не винить школьников за участие в БДСМ-флешмобе во Владивостоке, передает ИА "НСН".
Он отметил, что поведение школьников не стоит оценивать как сознательное нарушение, поскольку молодые люди находятся еще в таком возрасте, когда им хочется выделиться из толпы и предоставить обществу нечто новое, необычное.
"Я уверен, что девушка не знала, что нельзя носить полицейскую форму, не будучи правоохранителем. Тем более, откуда ей такое в 11 классе знать. Ей форма шла, и она гордилась, что она такая красивая. Поскольку это такая социальная неопытность, незрелость", – заявил сексолог.
Полеев также отметил, что выбранный ими костюм еще не говорит о каких-то сексуальный наклонностях.
"Это как когда принц Гарри на костюмированную вечеринку нарядился в эсесовскую форму. Был жуткий скандал, пока с ним не побеседовали специалисты. Ему было 19 лет, но он ничего не знал о бомбежках Лондона. Он глубоко раскаивался. Так и тут, я допускаю, что выпускники не очень-то знали, что зайчик – символ неутомимого секса, порнографии", – заявил он.
В среду, 22 мая, в соцсетях появилось видео мероприятия из школы № 74 Владивостока. Ученики устроили представление в костюмах зайцев, состоящих из подтяжек на голый торс, заклеенных сосков. Некоторые школьники надели полицейскую форму. Изначально СМИ сообщили, что необычный флешмоб произошел на празднике Последнего звонка. Позднее выяснилось, что представление все же проходило в день самоуправления.
Видео: newsvlru
После данного инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Одному из местных новостных порталов женщина заявила, что выпускники "опозорили школу на всю страну". Из-за этого у нее "не оказалось сил работать".
В школе существует традиция устраивать костюмированное представление в день самоуправления. Например, в 2018 году школьники устроили выступление в образах стиляг. В этом году выпускники решили устроить более экстравагантное шоу.
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