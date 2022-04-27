Москалькова осудила отсутствие мировой реакции на избиение россиянки в Афинах

Фото: Агентство "Москва"/нижняя палата парламента

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила отсутствие реакции мировой общественности и властей Греции на избиение гражданки РФ в Афинах.

"Мы видели, как вчера российских граждан избили в Греции. Мы не видим реакции правоохранительных органов. Элементарное преступление – избили за то, что люди говорили на русском языке. Какая реакция? Возбуждены ли уголовные дела? Возбудился ли мир на счет этого? Пока этого не видим, как не видим достаточной реакции международных органов", – сообщила она, выступая на круглом столе, посвященном санкциям и правам человека.

Таким образом Москалькова прокомментировала ситуацию, произошедшую с гражданкой РФ Оксаной Маряхиной, которую в Афинах жестоко избила группа украинцев на Пасху.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил эвакуацию россиян из-за рубежа из-за дискриминации.

Он отметил, что в настоящий момент подобная мера кажется чрезмерно радикальной, однако ситуация может стремительно измениться, став безобразной с точки зрения нравственности, морали, соображений человеческой порядочности. В связи с этим российским властям нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.