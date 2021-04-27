В водоеме Ленинградской области нашли сумку с человеческими останками

Фото: СК РФ по Ленинградской области

В водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области была найдена сумка с фрагментами тела неизвестного. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс криминалистических экспертиз. Уголовное дело заведено по статье об убийстве.

По предварительным данным, останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала в 2017 году. Подозреваемый мужчина в настоящее время проходит обвиняемым в деле об убийстве в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.