В водоеме Ленинградской области нашли сумку с человеческими останками

12:39
Фото: СК РФ по Ленинградской области
В водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области была найдена сумка с фрагментами тела неизвестного. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс криминалистических экспертиз. Уголовное дело заведено по статье об убийстве.
По предварительным данным, останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала в 2017 году. Подозреваемый мужчина в настоящее время проходит обвиняемым в деле об убийстве в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.
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