Более 900 случаев заражения коронавирусом выявлено среди российских военных

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В России увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих в Вооруженных силах РФ. Так, с марта по 27 апреля был выявлен 901 случай подтвержденного инфицирования военных COVID-19, сообщается в бюллетене на сайте министерства обороны.

"В период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 324 человека проходят лечение в ведомственных госпиталях, 176 человек лечатся в изоляторах по месту службы. Также 6 военнослужащих пребывают в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и 395 граждан изолированы на дому.

Ранее коронавирус был выявлен у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что состояние всех инфицированных в норме, симптоматических проявлений зафиксировано не было. В настоящее время все зараженные изолированы.