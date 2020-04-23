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Политика

17:12

В МИД РФ рассказали о заражении военных США в Сирии коронавирусом

за рубежом политика

Фото: AP Photo

Министерство иностранных дел России указало на сведения о том, что среди военных США в Сирии активно распространяется коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

"Поступают сообщения о взрывном росте распространения коронавирусной инфекции среди американских военнослужащих и о том, что эти факты замалчиваются", – заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, американские войска находятся в Сирии незаконно, однако это не освобождает их от ответственности за безопасность гражданского населения и за обеспечение их гуманитарных нужд.

В начале апреля в ООН подняли вопрос о необходимости прекращения всех действующих вооруженных конфликтов по миру. Как заявил генсек организации Антониу Гутерриш, это предложение поддержало порядка 70 стран. Речь в том числе шла о столкновениях в горячих точках.

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