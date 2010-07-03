Мужчина ударил знакомую стеклом в шею в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина ранил стеклом в область шеи знакомую женщину.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе главка МВД по городу, инцидент произошел в Донском районе столицы.

Отмечается, что между знакомыми произошел бытовой конфликт. Предварительный диагноз – непроникающее ножевое ранение.

Пострадавшая была госпитализирована, мужчина задержан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

20 апреля женщина в Москве ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с проникающим ранением.