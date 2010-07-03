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02:34

Школьник ударил ножом одноклассника в Москве

происшествия

02:34

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Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Школьник ударил ножом в спину одноклассника на западе Москвы, передает "Комсомольская правда".

Подросток получил незначительные телесные повреждения, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по столице.

Пострадавшему 14-летнему ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, днем 13 апреля между школьниками произошел конфликт.

"В ходе ссоры 13-летний подросток нанес однокласснику острым предметом удар в область спины, причинив ему незначительные телесные повреждения", – отмечает СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам будет принято процессуальное решение.

11 апреля полиция задержала подростка по подозрению в разбойном нападении с пистолетом на несовершеннолетнего в столичном ТЦ.

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происшествия

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