Двух столичных школьников обвинили в избиении подростка

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Учеников девятого класса школы "КФКС Спарта" Москомспорта задержали по подозрению в причинении тяжких травм семикласснику. Подросткам уже предъявили обвинение, сообщает сайт СК по столице.

По данным источника Агентства "Москва", 22 марта в полицию обратилась мать 14-летнего пострадавшего, которого за 10 дней до этого отвезли в больницу с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Сам подросток утверждал, что упал и потому взрослые сперва не поднимали тревогу.

Через сутки после обращения матери, полицейские задержали подозреваемых, которые учились в той же школе, что и потерпевший. Выяснилось, что они избили его руками и ногами из личной неприязни.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашивают родственников и педагогов. Тем временем фигуранты дела по статье "Причинение несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору" находятся под подпиской о невыезде.