Двух столичных школьников обвинили в избиении подростка

Учеников девятого класса школы "КФКС Спарта" Москомспорта задержали по подозрению в причинении тяжких травм семикласснику. Подросткам уже предъявили обвинение, сообщает сайт СК по столице.
По данным источника Агентства "Москва", 22 марта в полицию обратилась мать 14-летнего пострадавшего, которого за 10 дней до этого отвезли в больницу с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Сам подросток утверждал, что упал и потому взрослые сперва не поднимали тревогу.
Через сутки после обращения матери, полицейские задержали подозреваемых, которые учились в той же школе, что и потерпевший. Выяснилось, что они избили его руками и ногами из личной неприязни.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашивают родственников и педагогов. Тем временем фигуранты дела по статье "Причинение несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору" находятся под подпиской о невыезде.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.