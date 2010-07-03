Подростка задержали по подозрению в разбойном нападении с пистолетом

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Полиция задержала подростка по подозрению в разбойном нападении на несовершеннолетнего в столичном ТЦ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, преступление было совершено вечером 9 апреля в торговом центре на Веневской улице.

В полицию обратился отец пострадавшего ребенка, он рассказал, что неизвестный, угрожая пистолетом, отобрал у его сына 2004 года рождения телефон, а после чего скрылся. По словам заявителя, ущерб составил 12,5 тысячи рублей.

Сообщается, что на следующий день подозреваемого задержали. Им оказался подросток 2002 года рождения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала учеников девятого класса школы "КФКС Спарта" Москомспорта по подозрению в причинении тяжких травм семикласснику.