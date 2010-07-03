Семиклассники взломали внедорожник на севере Москвы

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Столичные полицейские задержали с поличным двух семиклассников, взломавших чужой автомобиль. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 27 марта на стоянке у дома в Петровско-Разумовском проезде. В полицию позвонила женщина, сообщившая, что какие-то подростки вскрыли ее автомобиль Nissan Pathfinder.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне внедорожника двух подростков 2005 года рождения. Установлено, что они взломали замок автомобиля.

Собеседник агентства уточнил, что школьников доставили в отдел полиции. В присутствии родителей с них взяли объяснения. Уточняется, что из автомобиля ничего не пропало.

26 марта в ТиНАО у безработной москвички 1973 года рождения угнали внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью 3,2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

