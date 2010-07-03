Внедорожник за 3,2 млн рублей угнали у безработной в ТиНАО

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У москвички угнали внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью 3,2 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Кража произошла 26 марта в ТиНАО. Неработающая женщина 1973 года рождения рассказала полицейским, что ее автомобиль похитили в 1-м микрорайоне города Московский. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.