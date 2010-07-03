В Москве задержан подозреваемый в угрозах 14-летнему подростку

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Подросток пояснил, что они с другом зашли в подъезд дома на улице Окская, чтобы погреться. На лестничную площадку вышел один из соседей, он услышал голоса мальчиков и потребовал, чтобы они покинули подъезд.

Затем мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать. Подростки испугались, выбежали из подъезда и уже на улице услышали выстрел.

Полицейский задержал подозреваемого по месту жительства. Задержанным является 59-летний житель Москвы.

Выстрел был произведен в воздух из окна подъезда холостыми патронами. Предположительно пневматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.