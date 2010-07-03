Охранник магазина в столице отобрал у подростка планшет за кражу

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Охранник супермаркета "Пятерочка" в районе Текстильщики на юго-востоке столицы задержал подростка за кражу. После этого сотрудник службы безопасности отвел его в подсобное помещение и потребовал деньги за краденый товар.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 9 апреля. В полицию обратилась москвичка, сообщив, что охранник магазина забрал у ее несовершеннолетнего сына планшет.

По ее словам, в замен он потребовал две тысячи рублей для оплаты товара, который подросток вместе с друзьями вынес, не оплатив. По данному факту ведется проверка. Материалы проверки переданы в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что мужчина украл кофе-машину и бутылку вина из магазина в Москве. Полиция проводит проверку по факту хищения имущества.