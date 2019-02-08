Избитого подростка без одежды нашли в Щербинке

В подъезде одного из домов в Щербинке обнаружили спящего 13-летнего подростка без денег и верхней одежды в летних резиновых шлепанцах, сообщает Агентство "Москва".
Ребенка заметили утром 7 февраля жильцы дома на улице Барышевская Роща. Сам мальчик рассказал прибывшим полицейским, что отец избил его и выгнал из дома, не позволив взять одежду и деньги. У ребенка был неряшливый вид и ссадины. Его доставили в больницу с гематомами на лопатках, предплечье и бедрах, а также с инфицированным ожогом кисти.
Правоохранители выяснили, что подросток живет в Щербинке на улице Пионерская. Он находится под опекой 51-летней уроженки Дагестана и ее 60-летнего соотечественника. Оба безработные, судимостей не имеют.
Мужчина пояснил полиции, что несколько дней назад был в отъезде, а вернувшись, узнал от жены, что подросток украл деньги у бабушки. Из-за этого опекун провел с ребенком беседу, а тот ушел из дома. Супруги якобы пытались найти мальчика сами, но не смогли и не успели обратиться в полицию.
Гражданин при этом заверил, что не совершал противоправных действий в отношении ребенка. О случившемся сообщили органам опеки и попечительства.
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