В Подмосковье полиция задержала угрожавшую трехлетней дочке ножом

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В Подмосковье полиция задержала женщину, которая угрожала ножом своей трехлетней дочке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В сообщении говорится, что сотрудниками полиции была установлена личность женщины. По данному факту клинские следователи проводят проверку. Женщина была доставлена в ОМВД России по Клинскому району.

Инцидент произошел во дворе дома в поселке Майданово. На ролике, размещенном в соцсети "ВКонтакте", видно, как женщина приставляет нож к горлу малолетней девочки.

