МВД заинтересовалось видео с угрожавшей ножом ребенку женщиной

В Подмосковье полиция проводит проверку после публикации видео, на котором женщина в Клину угрожает ножом ребенку, сообщает Агентство "Москва".

Ролик размещен в соцсети "ВКонтакте". На нем женщина приставляет нож в горлу малолетнего ребенка и угрожает оператору, а затем наносит удары ножом по припаркованному автомобилю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на юго-западе столицы женщина ударила ножом мужчину. Инцидент произошел в квартире на улице 26-ти Бакинских комиссаров. 59-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.