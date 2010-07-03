Женщина ударила ножом мужчину во время конфликта на юго-западе Москвы

Безработная женщина ударила ножом мужчину на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в квартире на улице 26-ти Бакинских комиссаров. 59-летнего мужчину госпитализировали оттуда в реанимацию с проникающим колото-резаным ранением груди.
Полиция задержала женщину 1965 года рождения. Во время ссоры она ранила пострадавшего ножом. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
На прошлой неделе четверо мужчин с ножом и битой ворвались в квартиру на Мариупольской улице и ограбили ее хозяйку. Задержаны трое безработных мужчин 1989, 1995 и 1998 годов рождения.
Вместе с еще одним сообщником злоумышленники ворвались к 21-летней девушке и отобрали у нее 35 тысяч рублей. Затем они попытались скрыться, однако сбежать смог только тот, у кого были похищенные деньги. Его ищут.
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