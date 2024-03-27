Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Белгородской области.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.

Ранее ракетную опасность объявляли вечером 26 марта. Предупреждение длилось чуть более получаса.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спросил у жителей региона, целесообразно ли, на их взгляд, включения сирен о ракетной угрозе в ночное время. Он сообщил, что в ночь на 26 марта было принято решение не объявлять воздушную тревогу, чтобы избежать паники среди населения.