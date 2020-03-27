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Происшествия

17:23

Суд отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Калининградский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", – сказали в пресс-службе.

В феврале текущего года суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера. Ходатайство об УДО удовлетворили со второго раза. Сначала суд ему отказал в этом, как и в замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Его также лишили звания и наград.

Сроки получили и его сообщники. Помимо этого, им назначили штрафы, которые позже отменили.

По версии следствия, Реймер в 2010 году вместе с сообщниками заключил контракт на поставку электронных браслетов ненадлежащего качества по завышенным ценам: вместо 19 тысяч рублей каждый из них стоил 108–128 тысяч рублей.

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