Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера

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Бывшему главе ФСИН России Александру Реймеру отказали в условно-досрочном освобождении. Решение принял Центральный районный суд Калининграда.

Во вторник, 28 мая, было рассмотрено ходатайство об УДО, которое подали 5 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Реймер в 2010 году вместе с сообщниками разработал план мошенничества с закупками электронных браслетов. Он заключил контракт на поставку браслетов ненадлежащего качества (часть из них не работали) по завышенным ценам. Общую сумму ущерба от действий Реймера и его сообщников следствие оценило в 2,7 миллиарда рублей.

В июне 2017 года суд признал Реймера и других фигурантов дела виновным в мошенничестве.

Позднее Мосгорсуд решил смягчить приговор экс-главе ФСИН и остальным фигурантам дела о мошенничестве. Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого, бывшего главу ФСИН лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы.

Два других фигуранта дела – бывший заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов – также признаны виновными в мошенничестве. Первого приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии, второго – к шести годам. Защита обжаловала и их приговоры.

Через некоторое время Мосгорсуд отменил выплату штрафов всем фигурантам дела. Сроки наказаний остались без изменений.

Также по делу проходил бизнесмен Николай Мартынов. Суд в 2016 году назначил ему наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы и выплаты 500 тысяч рублей штрафа.