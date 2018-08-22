Суд взыскал с бывшего директора ФСИН и его подчиненных 2,2 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Замоскворецкий суд удовлетворил иск ФСИН о взыскании 2,248 миллиарда рублей с бывшего главы ведомства Александра Реймера и других осужденных по делу о хищении при закупке электронных браслетов. Об этом передает Агентство "Москва".

"Иск удовлетворен в полном объеме", – рассказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Ранее Мосгорсуд решил смягчить приговор экс-главе ФСИН и остальным фигурантам дела о мошенничестве. Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого, бывшего главу ФСИН лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы.

Экс-заместителя директора ФСИН Николая Криволапова приговорили к пяти годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, а директор ФГУП ЦИТОС Виктор Определенов получил наказание в размере шесть лет колонии общего режима с выплатой штрафа – 700 тысяч рублей.

Через некоторое время Мосгорсуд отменил выплату штрафов всем фигурантам дела. Сроки наказаний остались без изменений.

Кроме того, по делу проходил бизнесмен Николай Мартынов. Суд в 2016 году назначил ему наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы и выплаты 500 тысяч рублей штрафа.

Фигуранты дела в 2010-2012 годах путем мошенничества украли более 2,2 миллиарда рублей, которые были выделены ФСИН из госбюджета для обеспечения ведомства электронными браслетами.