Суд смягчил приговор бывшему главе ФСИН Реймеру

22 ноября, 17:30
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Мосгорсуд принял решение смягчить приговор экс-главе Федеральной службы исполнения наказаний Александру Реймеру, а также другим фигурантам дела о мошенничестве при закупке электронных браслетов для ФСИН.
"Мосгорсуд изменил приговор Замоскворецкого суда: штрафы отменены, сроки наказания остались без изменений", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.
В июне 2017 года суд признал Реймера виновным в мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Тогда экс-главу ФСИН также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Два других фигуранта этого дела: бывший заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов, – также были признаны виновными в мошенничестве. Криволапова приговорили пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Определенов получил шесть лет колонии, ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.
Как установило следствие, в период с 2010 по 2012 год они путем мошенничества похитили более 2,7 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета ФСИН на приобретение электронных браслетов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: