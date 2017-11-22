Суд смягчил приговор бывшему главе ФСИН Реймеру

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Мосгорсуд принял решение смягчить приговор экс-главе Федеральной службы исполнения наказаний Александру Реймеру, а также другим фигурантам дела о мошенничестве при закупке электронных браслетов для ФСИН.

"Мосгорсуд изменил приговор Замоскворецкого суда: штрафы отменены, сроки наказания остались без изменений", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

В июне 2017 года суд признал Реймера виновным в мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Тогда экс-главу ФСИН также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Два других фигуранта этого дела: бывший заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов, – также были признаны виновными в мошенничестве. Криволапова приговорили пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Определенов получил шесть лет колонии, ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Как установило следствие, в период с 2010 по 2012 год они путем мошенничества похитили более 2,7 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета ФСИН на приобретение электронных браслетов.